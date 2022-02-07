Центробанк, по мнению экспертов, вскоре вновь резко повысит ключевую ставку — на один процентный пункт

О таком прогнозе пишет сегодня газета Ведомости. Никто из опрошенных изданием экспертов не предположил, что ставка будет оставлена на нынешнем уровне 8,5%. К разогнавшейся инфляции добавились геополитические риски и возросшие из-за них колебания биржевых котировок.

О своем решении Центробанк объявит в пятницу. От уровня ключевой ставки зависит стоимость кредитов и доходность депозитов.