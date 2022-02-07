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09:06, 07 февраля 2022

Власти США допускают, что Россия может аннексировать украинский Донбасс

фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС
фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС

Об этом накануне заявил в эфире телекомпании NВС советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан:

«Мы считаем вполне реальной возможность того, что Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину. Это решение может принять очень различные формы. Могут быть предприняты гибридные действия, кибератаки, политическая дестабилизация или же вторжение и аннексия. Это может произойти уже завтра, а может занять несколько недель. Путин создал себе такие условия, которые дадут возможность применить агрессию против Украины в любое время, и мы прилагаем все усилия, чтобы сплотить наших союзников для оказания поддержки украинцам».

Российские власти неоднократно заявляли, что страна не собирается ни на кого нападать. Ожидается, что тему Украины обсудят сегодня на переговорах в Москве лидеры России и Франции. Владимир путин и Эммануэль Макрон.


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