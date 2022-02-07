Адвокат Бута предложил семьям российских и американских заключенных объединить усилия

По мнению Стива Зиссу, правительство США не сделало ничего для возвращения к родным заключенных американцев в России, и пришло время объединить усилия, чтобы это изменить: «Я не могу вам сейчас раскрыть, с кем именно мы разговариваем, но у нас уже было несколько бесед с семьями американцев, находящихся в российских тюрьмах. Мы видим уже некоторую степень открытости к позитивному диалогу».

Напомним, российский бизнесмен Виктор Бут отбывает 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в подготовке сговора.