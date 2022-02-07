В 2021 году в России побили 17-летний рекорд по числу случаев высокого уровня загрязнения воздуха

Исследование провела аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета. «В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально

высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23%, всего за год в стране было отмечено

406 таких инцидентов», — говорится в итогах аналитиков. Второй год подряд количество выявленных загрязнений бьет рекорды. В 2021 показатель стал самым большим за последние 17 лет. «Если же рассматривать десятилетний период, то с 2011 года количество случаев

высокого и экстремально высокого загрязнения выросло в шесть раз», — отмечено в исследовании.

Чаще всего масштабные выбросы в атмосферу фиксировались в Красноярском крае, Самарской, Оренбургской и Иркутской областях и Бурятии.