Карантин в столичных и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня

Некоторые дети вернутся за парту уже сегодня, остальные – завтра. Все зависит от директора: власти позволили руководству школ и детских садов самостоятельно решить, когда именно начать очные занятия. Классы и группы больше не будут изолировать, даже если среди детей окажутся заболевшие ковидом. До сих пор на карантин переводили всех, кто контактировал с заразившимися. Но теперь это просто потеряло смысл, говорят в Роспотребнадзоре. Ведь омикрон-штамм передается между людьми так быстро, что прежние ограничения все равно не помогут, а многие заболевшие переносят ковид в легкой форме. Правда, карантин все же могут продлить, если так пожелают родители. Теперь обязательно изолировать детей нужно только в случае массового заболевания – более 20% школьного класса или группы в детском саду, как и было раньше.

Обязательную самоизоляцию отменили и для всех остальных россиян, кто контактировал с заразившимся и не имеет симптомов ОРВИ.