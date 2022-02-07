Минобороны Украины оценивает вероятность эскалации конфликта с Россией как низкую

Вместе с тем, просчитываются все возможные сценарии и совершаются все необходимые действия для нейтрализации угроз, заявил глава ведомства Алексей Резников. По его словам, ведется подготовка сил территориальной обороны и проводятся учения с оружием, полученным в рамках международной помощи. Министр отметил, что через несколько дней начнутся активные российско-белорусские военные учения, которые могут продлиться до 20 февраля, но с украинской стороны делается все

необходимое для исключения любых провокаций.

В Москве неоднократно заявляли в отсутствии планов вторжения на Украину.