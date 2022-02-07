Western Union менее чем через два месяца откажется от операций в России

Всего за 11 месяцев прошлого года физические лица отправили из России в другие страны через системы денежных переводов около 8 миллиардов долларов. На рынке внутрироссийских операций доминируют банки, в частности Сбербанк.

Последний раз отправить деньги по стране можно будет 31 марта, а уже 1 апреля исчезнет возможность получить их офисах компании, говорится в письме организации, которое попало в распоряжение интернет-издания РБК. При этом те, кто до установленного срока не успеют забрать свой перевод, смогут это сделать уже в отделениях «Почты России». Отмечается, что со второй половины марта установят лимит на разовую сумму – она составит не более 5 тысяч рублей. Хотя сейчас предельный перевод колеблется от 50 тысяч до почти 600 тысяч рублей. Решение о прекращении операций связано с низкой популярностью компании на внутреннем рынке, говорится в документе. Какова общая сумма ежемесячных переводов внутри страны в Western Union не уточнили. Услуги по трансграничным переводам будут предоставляться в штатном режиме.

Western Union является крупным игроком на рынке. Компания работает в более чем 200 странах мира.