В 2021 году россияне стали чаще чем в два раза пользоваться аптеками онлайн

При этом средний чек снизился до 1840 рублей. Самыми популярными средствами стали антисептик «Хлоргексидин», активированный уголь, средства для лечения боли в горле «Гомеовокс» и «Лизобакт». В целом, препараты для лечения респираторных заболеваний покупали чаще на 125%, чем в 2020 году, иммуномодуляторы — на 105%.

Сильно выросли продажи средств для улучшения роста волос и лечения алопеции — на 157%. Статистику привели ЮKassa и «Сбер Еаптека».