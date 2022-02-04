Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина объявила, что на время уедет из России

Это, по ее словам, связано с угрозами руководства Чечни в ее адрес. Как рассказала Милашина, на ее отъезде настаивают главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов, а также высокопоставленные источники, которые говорят о высокой угрозе ее безопасности. Журналистка пообещала, что продолжит работу. Рамзан Кадыров в конце января назвал Милашину, а также правозащитника Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики» и призвал возбудить против них уголовные дела. Эти заявления прозвучали на фоне агрессивной кампании развернутой в Чечне против семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева