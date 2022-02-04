Военный суд, как ожидается, сегодня вынесет приговор Магомеду Нурову.

Его обвиняют в причастности к взрывам в столичном метро в 2010 году.

Во время прений сторон прокуратура запросила для обвиняемого пожизненное лишение свободы, а также штраф в размере 17 миллионов рублей в пользу метрополитена. По версии следствия, Нуров, поддерживающий запрещенное в России преступное сообщество, принимал активное участие в подготовке к различным преступлениям и в том числе терактам 2010 года. В частности, он выполнял роль связного и водителя для других членов группировки. Магомед Нуров также может быть причастен к изготовлению взрывчатых устройств. Свою вину он отрицать не стал. Защитник настаивает на том, что Нуров стал участником преступного сообщества только из опасений за жизнь своей семьи и детей.

Трагедия произошла в марте 2010 года. Сначала врыв прогремел на станции метро «Лубянка», а менее чем через час на «Парке культуры». Теракт унес жизни 39 человек, еще более 150 получили ранения, четверо из них скончались уже на больничной койке.

Гражданские иски прокуратура попросила суд не рассматривать, чтобы те могли обратиться с ними в порядке гражданского судопроизводства.