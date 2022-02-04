В США считают, что РФ планирует сымитировать нападение украинской армии для получения предлога для вторжения

РФ планирует сымитировать нападение украинской армии, чтобы получить формальный предлог для вторжения в соседнюю страну, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он считает, что российские власти постараются инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения. Этот политический ход должен якобы обосновать действия России.

«В рамках этой фальшивой атаки, как мы считаем, Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актеры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада», — сказал Кирби.