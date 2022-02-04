В правительстве хотят убедить торговые сети снизить предельный уровень наценок на основные продукты питания на 5%

А также расширить их перечень.

В перечень таких товаров войдут хлеб, молоко, картофель, лук, сливочное масло и ряд других продуктов питания. Власти считают, что торговым сетям стоит вовсе отказаться от наценки, где это возможно, на некоторые продукты до июля. Как раз тогда начнется сельскохозяйственный сезон. Ранее в компании X5 Group, которая управляет сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и рядом других, сказали, что готовы ограничить наценку на социально значимые товары до 10%. Но большинство продуктов питания из предложенного списка уже продается с наценкой не более 5%, утверждают в компании. В свою очередь, в сети «Магнит» тоже согласились пойти на уступки. При этом, по данным Росстата, цены продолжают расти. Как говорят представители рынка, более эффективным было бы субсидирование автомобильных межрегиональных перевозок. Например, от этого серьезно зависит конечная стоимость овощей.

В ассоциации производителей продуктов питания переживают, что торговые сети могут переложить ограничение наценки на плечи поставщиков, чтобы сохранить рентабельность.