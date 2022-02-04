Зимняя Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и продлится 16 дней — до 20 февраля. Вот некоторые интересные факты:

— Будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

— Российским спортсменам правительство РФ пообещал денежное вознаграждение: за «золото» в размере 4 млн рублей, за «серебро» — 2,5 млн, «бронзу» — 1,7 млн

— Будет 7 новых дисциплин: смешанная эстафета (конькобежный спорт), женский монобоб (бобслей), командный микст (акробатика, фристайл), биг-эйр (фристайл), смешанная эстафета (шорт-трек), командный микст (прыжки с трамплина), командный сноуборд-кросс.

— Игры пройдут в 3 кластерах: Пекине (ледовые виды спорта), Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт) и Чжанцзякоу (лыжные гонки, двоеборье, биатлон, сноуборд, прыжки с трамплина, фристайл).