РФ и США открыто и на законных основаниях могут размещать военных и технику на территории Никарагуа (государство в Центральной Америке). Об этом заявил посол РФ в Никарагуа Хохоликов. «Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории», — сказал дипломат. Хохоликов подчеркнул, что двустороннее сотрудничество России и Никарагуа в военной области не направлено против третьих стран.

Закон позволяет такое сотрудничество для обмена опытом и совместной борьбы с наркотрафиком и оргпреступностью в Никарагуа, отметил посол.