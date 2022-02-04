Закон позволяет такое сотрудничество для обмена опытом и совместной борьбы с наркотрафиком и оргпреступностью в Никарагуа, отметил посол.
2022-02-04T07:54:16+03:00
2022-02-04T07:54:16+03:00
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07:54, 04 февраля 2022
РФ и США открыто и на законных основаниях могут размещать военных и технику на территории Никарагуа (государство в Центральной Америке). Об этом заявил посол РФ в Никарагуа Хохоликов. «Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории», — сказал дипломат. Хохоликов подчеркнул, что двустороннее сотрудничество России и Никарагуа в военной области не направлено против третьих стран.
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