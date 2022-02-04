Энергетики предлагают разрешить им отключать от электроснабжения нелегальных майнеров криптовалют

Соответствующее письмо Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направлено 2 февраля в профильный комитет Госдумы и опубликовано на сайте организации.

Как пишут «Ведомости», в документе руководство ассоциации настаивает на том, чтобы закрепить в нормативной базе понятие «бытовое потребление электроэнергии», четко обозначив, что оно не может осуществляться с целью извлечения прибыли. Соответствующие поправки предлагается внести в Жилищный либо в Гражданский кодекс.

Механизм легального отключения майнеров-нелегалов от электричества предлагается реализовать через договор техприсоединения к сетям, в котором должна быть зафиксирована цель использования электричества (например, бытовая). В случае «отклонения от заявленной цели» должна быть возможность отключить потребителя. А в Кодексе об административных правонарушениях предложено предусмотреть ответственность за использование электроснабжения не по назначению