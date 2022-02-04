США готовы к саммиту «пятерки» ООН

Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Она напомнила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали перспективы проведения совещания лидеров «пятерки» СБ ООН на своей личной встрече в Женеве в июне 2021 года. Постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Великобритания, Китай, Франция и США