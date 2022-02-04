Австралийские разработчики создали устройство, позволяющее определить присутствие коронавируса в выдыхаемом воздухе

Об этом сообщил телеканал 9News .

По его данным, специалистам технологической компании Examine Holdings удалось на основе обычного алкотестера создать прибор, позволяющий обнаружить присутствие коронавируса SARS-CoV-2 в выдыхаемом воздухе.

«Это очень простой в применении прибор.Все, что нужно, — это сделать пятисекундный выдох в специальное отверстие устройства. Тестер выполнит анализ содержащихся в выдыхаемом воздухе веществ, и выдаст QR-код, в котором будет зашифрован результат анализа на COVID-19», — рассказал управляющий директор Examine Holdings Колин Хики,

По словам Хики, предварительные испытания прибора доказали, что точность тестера составляет не менее 98%.