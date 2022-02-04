Губернатор Колымы предложил создавать приюты для собак при исправительных колониях

Об этом пишет «Интерфакс».

«Поступило предложение от главы УФСИН по Магаданской области. Он цифры называет очень интересные о создании при колониях пунктов передержки для бездомных животных. Уже посчитали, что они могут сами их построить, а мы можем их профинансировать, заключив соглашение. Собаки содержатся в вольерах, а не в каменных постройках. Мы поддержим. Это ведь и занятость людей, и стоимость, и, если хотите, перевоспитание. И животные перевоспитываются, и человек. Немедленно проработать, это злободневная тема, это одно из хороших предложений», — считает глава региона Сергей Носов.

Ситуацию с бродячими животными стали обсуждать на федеральном уровне после трагического инцидента в Забайкальском крае, где собаки растерзали второклассницу.