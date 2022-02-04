Больше половины россиян собираются следить за ходом зимних Олимпийских игр в Пекине

О том, что начнется Олимпиада, знают 83% опрошенных жителей России. Это следует из опроса ВЦИОМ, на который ссылаются Ведомости. Следить за ходом Олимпийских игр намерены 66% респондентов, из них 17% планируют регулярно смотреть трансляции. 42% будут смотреть только те соревнования, которые им интересны. 32% участников опроса заявили, что следить за ходом Олимпиады не будут.