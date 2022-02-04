Иностранные ученые приезжают в Россию чаще, чем российские за границу

По данным ВШЭ, число иностранных ученых и преподавателей, прибывающих работать в Россию, в пять раз превышает количество российских исследователей и профессоров, уезжающих за рубеж. По мнению авторов исследования, на которое ссылается «Коммерсантъ», для российских ученых международная мобильность скорее привилегия, а для иностранных — общепринятая практика, которая поощряется на всех этапах научной карьеры. В 2021 году поток выезжающих из России аспирантов сократился на 40% по сравнению с 2019 годом. Большинство из них обучаются в вузах, лишь 10% — в НИИ. В основном аспиранты выезжают в Германию, Белоруссию и Францию. Причем 95% покидают РФ менее чем на год.