Стали известны подробности уголовного дела, фигурантами которого являются бывшие высокопоставленные чиновники

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Должностные лица заведовали лесным хозяйством Подмосковья. В СК считают, что они входили в преступную группу, которая под видом санитарно-оздоровительных мероприятий организовала вырубку целых гектаров здорового леса, шедшего затем на продажу. Пока речь идет о незаконных вырубках на площади около 40 га и хищении древесины на 600 млн руб. Более точные масштабы незаконной лесодобычи и ущерба от нее следствие рассчитывает установить с помощью беспилотников. Защита фигурантов, никто из которых своей вины не признает, от комментариев воздержалась