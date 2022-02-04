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04:38, 04 февраля 2022

Стали известны подробности уголовного дела, фигурантами которого являются бывшие высокопоставленные чиновники

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Должностные лица заведовали лесным хозяйством Подмосковья. В СК считают, что они входили в преступную группу, которая под видом санитарно-оздоровительных мероприятий организовала вырубку целых гектаров здорового леса, шедшего затем на продажу. Пока речь идет о незаконных вырубках на площади около 40 га и хищении древесины на 600 млн руб. Более точные масштабы незаконной лесодобычи и ущерба от нее следствие рассчитывает установить с помощью беспилотников. Защита фигурантов, никто из которых своей вины не признает, от комментариев воздержалась


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