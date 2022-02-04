Депутат Шамсаил Саралиев заявил, что слова Адама Делимханова в адрес членов семьи Янгулбаевых не были прямой угрозой

В интервью «Коммерсантъ» он рассказал, что, на чеченском языке высказывание звучит мягче и близка к русскому обороту «и полетят головы». Саралиев добавил, что Ибрагим Янгулбаев призывал в интернете к «антирусским, антироссийским» настроениям и «прославлял таких террористов, как Шамиль Басаев». Саралиев связал резкость высказываний Делимханова с его эмоциональностью.
2022-02-04T04:02:08+03:00
2022-02-04T04:02:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:02, 04 февраля 2022
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