Депутат Шамсаил Саралиев заявил, что слова Адама Делимханова в адрес членов семьи Янгулбаевых не были прямой угрозой

В интервью «Коммерсантъ» он рассказал, что, на чеченском языке высказывание звучит мягче и близка к русскому обороту «и полетят головы». Саралиев добавил, что Ибрагим Янгулбаев призывал в интернете к «антирусским, антироссийским» настроениям и «прославлял таких террористов, как Шамиль Басаев». Саралиев связал резкость высказываний Делимханова с его эмоциональностью.