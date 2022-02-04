В Пекине сегодня стартуют XXIV зимние Олимпийские игры

Соревнования пройдут при беспрецедентных мерах безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Китай также столкнулся с дипломатическим бойкотом Олимпиады со стороны ряда государств. Поводом стали обвинения КНР в массовых репрессиях против уйгуров. Пекин является пока единственным в истории городом, который принимал как летние (в 2008 году), так и зимние Олимпийские игры.

Церемония открытия Олимпиады состоится на Национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо». Присутствовать на открытии Олимпиады будет президент России Владимир Путин. В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта На пекинской Олимпиаде выступят более 200 российских спортсменов. Из-за санкций WADA они будут выступать под флагом ОКР, а вместо гимна страны во время награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром.