Марин Ле Пен заявила, что президентские выборы 2022 года могут стать для нее последними

Об этом она рассказала в интервью газете «Le Figaro».

«Я не хочу шесть раз баллотироваться на президентских выборах. Я хочу победить на этих», — сказала кандидат от партии «Национальное объединение».

Марин Ле Пен дважды баллотировалась на пост президента Франции, впервые выдвинувшись от партии вместо своего отца Жан-Мари Ле Пена в 2012 году. Тогда она заняла третье место в первом туре. В 2017 году она заняла второе место в первом туре, однако во втором уступила бывшему министру экономики страны Эмманюэлю Макрону.