Ким Чен Ын назвал Олимпиаду «великой победой социалистического Китая»

Лидер КНДР направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление с началом Олимпийских игр. Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Успешное открытие зимних Олимпийских игр в Пекине вопреки всемирному кризису здравоохранения и беспрецедентно тяжелым обстоятельствам является еще одной великой победой, одержанной социалистическим Китаем», — написал лидер КНДР.

Ранее КНДР уведомила Китай, что не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, сославшись на «действия враждебных сил» и пандемию.