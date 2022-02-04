Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле в Пекине

Об этом сообщает RT. По словам спортсменки она сильно похудела, другую еду не дают и о результатах тестов на COVID-19 не сообщают.

«Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три такие горсти макарон, так как остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна», — добавила Васнецова.

О том, что у спортсменки коронавирус, стало известно 30 января — она получила два положительных теста. Выступить в Пекине Васнецова уже не сможет.