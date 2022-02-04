НАСА объявило, что МКС, закончив работу в 2030 году, будет затоплена в Тихом океане

В 2001 в Точке Немо, куда отправляют весь космический мусор, была затоплена и российская станция «Мир». МКС окажется там предположительно в начале 2031 года. МКС — совместный проект пяти космических агентств — находится на орбите с 1998 года. План дальнейших совместных работ утвержден только до 2024 года. Любое возможное продление должно быть согласовано со всеми партнерами МКС.
2022-02-04T00:38:46+03:00
2022-02-04T00:40:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2975064-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:38, 04 февраля 2022
Загрузка комментариев...