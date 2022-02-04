Минприроды РФ намерено ввести обязательную переработку игрушек, обуви и мебели

«Проектом постановления устанавливаются перечни товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты такими товарами, такой упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств, и нормативы утилизации отходов от использования товаров. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, дата окончания публичного обсуждения — 2 марта 2022 года», — говорится в пресс-службе.
2022-02-04T00:13:33+03:00
2022-02-04T00:13:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:13, 04 февраля 2022
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