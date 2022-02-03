В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело о вандализме из-за повреждения картины Анны Лепорской

В декабре посетитель выставки в «Ельцин-центре» пририсовал глаза на картине «Три фигуры», которую привезли из Третьяковской галереи. Картина была застрахована почти на 75 миллионов рублей. Изначально полиция отказалась возбуждать дело, мотивируя это тем, что ущерб незначителен и картина своих свойств не утратила.