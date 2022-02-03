Американская компания SpaceX вывела на орбиту еще 49 мини-спутников орбитальной группировки

Аппараты были запущены с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Спутниковая группировка SpaceX насчитывает уже свыше 2-х тыс. космических аппаратов. Многоразовая первая ступень носителя использовалась для запусков уже в 4-й раз и совершила вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике.
2022-02-03T23:01:39+03:00
2022-02-03T23:01:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 03 февраля 2022
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