Американская компания SpaceX вывела на орбиту еще 49 мини-спутников орбитальной группировки

Аппараты были запущены с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Спутниковая группировка SpaceX насчитывает уже свыше 2-х тыс. космических аппаратов. Многоразовая первая ступень носителя использовалась для запусков уже в 4-й раз и совершила вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике.