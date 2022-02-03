Путин и Макрон в третий раз за неделю провели телефонный разговор

Президент РФ снова обсудил с лидером Франции ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности. «По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении на сайте Кремля. После переговоров с Путиным у Макрона запланирован телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
2022-02-03T22:44:32+03:00
2022-02-03T22:44:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:44, 03 февраля 2022
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