Путин и Макрон в третий раз за неделю провели телефонный разговор

Президент РФ снова обсудил с лидером Франции ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности. «По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении на сайте Кремля. После переговоров с Путиным у Макрона запланирован телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.