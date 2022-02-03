Австрия одобрила принятие закона об обязательной вакцинации от ковида

За законопроект проголосовали 47 депутатов, против — 12. Всего голосовали 59 депутатов из 61. В последующие дни закон должен быть подписан президентом страны. Вступить в силу он сможет только после публикации в реестре федеральных законов. 20 января за принятие закона уже проголосовали депутаты Национального совета.
2022-02-03T22:18:35+03:00
2022-02-03T22:18:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:18, 03 февраля 2022
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