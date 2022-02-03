Президент Молдавии обсудила с послом РФ вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Молдавии Майя Санду в четверг обсудила с послом России Олегом Васнецовым вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, энергетике, социальной и культурной сферах. Об этом сообщает агентство ТАСС. Санду также подтвердила заинтересованность в диалоге по уничтожению боеприпасов, хранящихся на складах в непризнанном Приднестровье.
2022-02-03T21:56:58+03:00
2022-02-03T21:56:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:56, 03 февраля 2022
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