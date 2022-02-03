Президент Молдавии обсудила с послом РФ вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Молдавии Майя Санду в четверг обсудила с послом России Олегом Васнецовым вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, энергетике, социальной и культурной сферах. Об этом сообщает агентство ТАСС. Санду также подтвердила заинтересованность в диалоге по уничтожению боеприпасов, хранящихся на складах в непризнанном Приднестровье.