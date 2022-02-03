Ситуация с Deutsche Welle осложняет отношения РФ и Германии, — МИД ФРГ

В немецком МИД также сочли, что сравнивать ситуацию с вещанием Deutsche Welle в РФ и вещанием в Германии RT DE неприемлемо. По словам представительницы МИДа Германии, для RT DE действуют такие же правила, как и для других вещателей. Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ, об этом заявили в министерстве иностранных дел России.
2022-02-03T21:43:13+03:00
2022-02-03T21:43:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:43, 03 февраля 2022
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