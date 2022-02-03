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21:40, 03 февраля 2022

Россия рассматривает вариант с использованием видео с жертвами среди русскоязычных жителей Донбасса

Это нужно, чтобы оправдать вторжение на Украину. По информации газеты The Washington Post, жертвы на видеозаписях могут быть настоящими. На данный момент окончательное решение еще не принято. При это газета The New York Times сообщает, что планируется инсценировка. В частности на нем должна быть изображена фиктивная украинская техника, разрушения и люди, играющие русскоязычных жителей. UPD: Пресс-секретарь президента России заявил, что в США не впервые опубликовали материалы о том, как Россия «вторгнется» на Украину, однако за этим раньше ничего не следовало.



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