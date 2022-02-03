Лукашенко заявил о намерении закупить у России всю военную технику российско-белорусских учений

Александр Лукашенко заявил о намерении закупить у России всю военную технику, которая будет использована в ходе совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022». Об этом он сообщил на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Лукашенко также поблагодарил Россию за организацию учений и пообещал начать основную часть мероприятий с десятого февраля.