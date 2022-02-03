Около 17-20% пациентов в России переносят коронавирус бессимптомно, — Попова

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что заражению штаммом омикрон подвержены молодые люди — в возрасте от 20 до 30 лет. Карантин для контактировавших с больными коронавирусом лиц при «омикроне» теряет смысл, поэтому российские ведомства работают над оформлением документов для отмены этой практики, добавила она.
2022-02-03T21:11:04+03:00
2022-02-03T21:11:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:11, 03 февраля 2022
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