У шести российских хоккеистов выявили коронавирус после прилета в Пекин на Олимпиаду, — «Спорт-Экспресс»

По данным издания, среди них двое из запасного состава, это Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко, имена остальных не раскрываются. Ранее сообщалось, что мужская сборная России по хоккею отправилась в Пекин отдельным самолетом, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Пресс-атташе сборной пообещал позже предоставить официальную информацию.