У шести российских хоккеистов выявили коронавирус после прилета в Пекин на Олимпиаду, — «Спорт-Экспресс»

По данным издания, среди них двое из запасного состава, это Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко, имена остальных не раскрываются. Ранее сообщалось, что мужская сборная России по хоккею отправилась в Пекин отдельным самолетом, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Пресс-атташе сборной пообещал позже предоставить официальную информацию.
2022-02-03T20:56:56+03:00
2022-02-03T21:06:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2975014-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3612904.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:56, 03 февраля 2022
Загрузка комментариев...