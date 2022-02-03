Псаки: США продолжают обращать внимание Китая на то, что дестабилизация в Европе скажется на его интересах

Она заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Китая акцентировал внимание на тех рисках для мировой экономики и безопасности, которые несет потенциальная война между Россией и Украиной.



Пресс-секретарь Байдена также добавила, что США продолжат доносить свою позицию до Китая.