Минздрав зарегистрировал «Эсперавир» — новое лекарство от коронавируса

Препарат создан на основе молнупиравира. Лекарство будет выпускаться в капсулах, его компания-производитель — «Промомед», передает РБК. Отмечается, что лекарство будут выпускать в виде капсул по 200 и 400 мг. Как сообщили в компании, «Эсперавир» подходит для всех категорий граждан, главное — начать терапию на ранней стадии.
2022-02-03T20:45:49+03:00
2022-02-03T20:45:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:45, 03 февраля 2022
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