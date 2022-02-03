Минздрав зарегистрировал «Эсперавир» — новое лекарство от коронавируса

Препарат создан на основе молнупиравира. Лекарство будет выпускаться в капсулах, его компания-производитель — «Промомед», передает РБК. Отмечается, что лекарство будут выпускать в виде капсул по 200 и 400 мг. Как сообщили в компании, «Эсперавир» подходит для всех категорий граждан, главное — начать терапию на ранней стадии.