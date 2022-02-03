Пожар на территории Богоявленского кафедрального собора в Москве потушили на площади десяти квадратных метров. Ранее была угроза перехода огня на крышу здания, сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах. Пожар произошел в отдельно стоящей трапезной, передают РИА Новости.

