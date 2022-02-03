Кабмин и Минэкономразвития готовы разработать национальный стандарт для проектов социальной сферы и экологии

Президент Владимир Путин поддержал идею «одного окна» для предпринимателей, реализующих ESG-проекты. Одновременно с этим вице-премьер России Виктория Абрамченко отметила, что дополнительные льготы для компаний, реализующие «зеленые» инициативы, пока не требуются, правительство подготовило достаточно мер.