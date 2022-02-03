Корпункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление властей РФ о закрытии

Об этом сообщает сама телерадиокомпания. Ранее в Министерстве иностранных дел России заявляли, что против Deutsche Welle будут приняты такие меры как: закрытие корреспондентского пункта в России, прекращение вещания, аннулирование аккредитации сотрудников российского филиала. Журнал Spiegel писал, что редакция DW узнала об этом из новостей.