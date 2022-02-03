Корпункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление властей РФ о закрытии

Об этом сообщает сама телерадиокомпания. Ранее в Министерстве иностранных дел России заявляли, что против Deutsche Welle будут приняты такие меры как: закрытие корреспондентского пункта в России, прекращение вещания, аннулирование аккредитации сотрудников российского филиала. Журнал Spiegel писал, что редакция DW узнала об этом из новостей.
2022-02-03T19:56:47+03:00
2022-02-03T21:09:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:56, 03 февраля 2022
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