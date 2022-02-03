Украина, ЕС и НАТО запустили новый формат обсуждения безопасности, — Ченцов

Представитель Украины в Евросоюзе добавил, что внешние угрозы продолжают объединять международных партнеров Украины. Официальный Киев и многие европейские лидеры обеспокоены напряженностью на границе страны и России. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
2022-02-03T19:53:03+03:00
2022-02-03T19:53:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:53, 03 февраля 2022
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