Украина, ЕС и НАТО запустили новый формат обсуждения безопасности, — Ченцов

Представитель Украины в Евросоюзе добавил, что внешние угрозы продолжают объединять международных партнеров Украины. Официальный Киев и многие европейские лидеры обеспокоены напряженностью на границе страны и России. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.