Путин предложил ослабить карантинные меры против коронавируса

«Ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», — заявил президент России Владимир Путин. Дополнительные меры вводить не планируется. Ранее в Роспотребнадзоре заявили о появлении в России нового варианта омикрона ВА.2, или стелс-омикрона. Его отличительными особенностями называют высокую температуру, непрерывный кашель, потерю вкуса и обоняния.
2022-02-03T19:43:11+03:00
2022-02-03T19:43:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:43, 03 февраля 2022
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