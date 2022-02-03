Путин предложил ослабить карантинные меры против коронавируса

«Ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», — заявил президент России Владимир Путин. Дополнительные меры вводить не планируется. Ранее в Роспотребнадзоре заявили о появлении в России нового варианта омикрона ВА.2, или стелс-омикрона. Его отличительными особенностями называют высокую температуру, непрерывный кашель, потерю вкуса и обоняния.