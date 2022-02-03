Министр спорта Украины рекомендовал спортсменам не стоять рядом с российскими и не фотографироваться с ними в Пекине

Вадим Хуцайт в интервью порталу ua.tribuna.com заявил, что понимает, что между спортсменами двух стран сложились дружеские отношения, но Россия еще и страна, с которой Украина воюет. Поэтому им следует «держать эмоции под котролем». Но также министр спорта Украины дал понять, что не может что-то запрещать украинским спортсменам.