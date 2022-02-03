В подмосковном Фрязине горит мебельная фабрика

Площадь возгорания составляет 7 тысяч квадратных километров, есть опасность обрушения всей конструкции. Ранг пожара повышен со второго до третьего. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили агентству ТАСС, что информации о пострадавших не поступало, эвакуировано 70 человек. Угроза перехода огня на соседнее производственное здание все еще сохраняется.