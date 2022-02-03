В подмосковном Фрязине горит мебельная фабрика

Площадь возгорания составляет 7 тысяч квадратных километров, есть опасность обрушения всей конструкции. Ранг пожара повышен со второго до третьего. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили агентству ТАСС, что информации о пострадавших не поступало, эвакуировано 70 человек. Угроза перехода огня на соседнее производственное здание все еще сохраняется.
2022-02-03T19:23:34+03:00
2022-02-03T19:23:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:23, 03 февраля 2022
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