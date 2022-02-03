Зеленский поддержал предложение проводить в Стамбуле переговоры по Донбассу

Эрдоган подтвердил, что Турция готова стать площадкой для проведения саммита для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках Минских соглашений. Президент Турции подчеркнул, что его страна продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, включительно с Крымом, передает агентство УНИАН.
2022-02-03T19:20:50+03:00
2022-02-03T19:20:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:20, 03 февраля 2022
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