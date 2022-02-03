Меры против DW не запрещают ее сотрудникам работать журналистами в РФ, — Пушков

«Насколько я могу понять, в объявленных МИД РФ мерах не идет речи о запрете на профессию, вообще мы такого не практикуем», — заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Речь идет только о функционировании бюро, добавил он, и все те, кто там работают, будут лишены журналистской аккредитации.
2022-02-03T19:06:03+03:00
2022-02-03T19:06:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:06, 03 февраля 2022
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