Меры против DW не запрещают ее сотрудникам работать журналистами в РФ, — Пушков

«Насколько я могу понять, в объявленных МИД РФ мерах не идет речи о запрете на профессию, вообще мы такого не практикуем», — заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Речь идет только о функционировании бюро, добавил он, и все те, кто там работают, будут лишены журналистской аккредитации.