Глава СПЧ Фадеев: тесты на антитела нужно сделать бесплатными

Он отметил, что стоимость тестирования может достигать 4000 рублей, что накладно для граждан, которым нужно часто делать тест. «При этом напомню, что наша позиция заключается в том, чтобы сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми. Пусть государство установит единые цены на эти услуги», — цитирует агентство ТАСС заявление Фадеева.